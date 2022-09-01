20 bin öğretmen ataması yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenleri kışkırtmak doğru yaklaşım değil

Beştepe'deki 20 bin öğretmen atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım, böyle caddelerde sokaklarda dolaşanlar değil. Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen atama töreninde konuştu. Ankara'daki öğretmen eylemine yönelik tartışmalara değinen Erdoğan, "Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir. Bırakın boykotu...Siz eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde sokaklarda dolaşanlar değil." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Sizlerin katılımı ile öğretmen sayımızı 1 milyon 10 bin'e çıkarmış oluyoruz. 750bin öğretmeni biz atadık. Herkes özgürce herhangi kısıtlamaya maruz kalmadan vazifesini yerine getiriyor.

"Boykot çağrısı art niyetli girişimdir"

-Öğretmenlerin haklarını güçlendirme konusunda önemli adımlar attık. Eğitim sistemimizin faydasına olan böyle meseleyi istismar edenleri görmekten hicap duruyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde öğretmenlerimiz müstakil meslek kanununa kavuştular. Öğretmenlerimize ilave mali haklar da tanıdık. Bu kazanımlar ülkemizde birilerini rahatsız ediyor.

-Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir.

-Bırakın boykotu...Siz eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde sokaklarda dolaşanlar değil.

"Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir"

-Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızın geleceğini ilgilendiren konuyu gündelik siyasete meze yapmak doğu yaklaşım değil. Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir. Öğretmenlerimizin fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum.