Müge Anlı resmen delirdi sapık muavin Mücahit ile üniversiteli Ayşe Bağcı'nın edepsizliği

ATV canlı yayınında Müge Anlı sabır testinden geçti. İlahiyat Fakültesi öğrencisi üniversiteli Ayşe Bağcı ve sapkınlığı ortaya çıkan Mücahit Kösterit'in edepsizliği izleyenlere pes dedirtti.

Biri gerçek biri cinlerden eşi olduğunu öne süren muavin Mücahit Kösterit'in, İlahiyat Fakültesi öğrencisi üniversiteli Fatma Bağcı'yı kaçırmasıyla ilgili bugün yeni gelişmeler var. Müge Anlı'nın bulup ekrana çıkardığı Ayşe Bağcı, canlı yayında "büyü yapma" anları ile gündeme oturmuştu. Muavin Mücahit Kösterit ile Ayşe Bağcı olayında kameraların arkasında bomba olaylar yaşandı. Mücahit Kösterit'i bir kişi röportaj yapılırken dövdü. Suratına yumruk yiyen Mücahit Kösterit hastanelik olurken, kameralara Ayşe Bağcı ile olan görüntüleri yansıyınca Müge Anlı gördükleri karşısında şaşkına döndü. Mücahit'in ailesi devreye girip Ayşe'yi göndermeye çalışınca ise izleyen herkesin ve Müge Anlı'nın sinirlerini zıplatan şeyler yaşandı. İşte İlahiyat öğrencisi Fatma Bağcı olayındaki son gelişmeler: