BIST 3.177
DOLAR 18,19
EURO 18,20
ALTIN 1.001,47
MEDYA

Müge Anlı resmen delirdi sapık muavin Mücahit ile üniversiteli Ayşe Bağcı'nın edepsizliği

ATV canlı yayınında Müge Anlı sabır testinden geçti. İlahiyat Fakültesi öğrencisi üniversiteli Ayşe Bağcı ve sapkınlığı ortaya çıkan Mücahit Kösterit'in edepsizliği izleyenlere pes dedirtti.

Biri gerçek biri cinlerden eşi olduğunu öne süren muavin Mücahit Kösterit'in, İlahiyat Fakültesi öğrencisi üniversiteli Fatma Bağcı'yı kaçırmasıyla ilgili bugün yeni gelişmeler var. Müge Anlı'nın bulup ekrana çıkardığı Ayşe Bağcı, canlı yayında "büyü yapma" anları ile gündeme oturmuştu. Muavin Mücahit Kösterit ile Ayşe Bağcı olayında kameraların arkasında bomba olaylar yaşandı. Mücahit Kösterit'i bir kişi röportaj yapılırken dövdü. Suratına yumruk yiyen Mücahit Kösterit hastanelik olurken, kameralara Ayşe Bağcı ile olan görüntüleri yansıyınca Müge Anlı gördükleri karşısında şaşkına döndü. Mücahit'in ailesi devreye girip Ayşe'yi göndermeye çalışınca ise izleyen herkesin ve Müge Anlı'nın sinirlerini zıplatan şeyler yaşandı. İşte İlahiyat öğrencisi Fatma Bağcı olayındaki son gelişmeler:

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kadıköy'de boşandığı eşinin evini bastı
Kadıköy'de boşandığı eşinin evini bastı
Beykoz'da tekne battı 9 kişilik ailede yüzme bilmeyenler vardı o anlar kamerada
Beykoz'da tekne battı 9 kişilik ailede yüzme bilmeyenler vardı o anlar kamerada
'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi
'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi
Bolu'da mide bulandıran olay! 70 yaşındaki adam tuvaletin deliğinden çocukları izlerken böyle yakalandı
Bolu'da mide bulandıran olay! 70 yaşındaki adam tuvaletin deliğinden çocukları izlerken böyle yakalandı
Ölünce ne oluyor? Esra Oflaz Güvenkaya 2 dakikalığına öldüğünde gördüklerini anlattı
Ölünce ne oluyor? Esra Oflaz Güvenkaya 2 dakikalığına öldüğünde gördüklerini anlattı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
Mehmet Ali Erbil TikTok'ta canlı yayın açtı: Dilini çıkarıp salladı, TikTok diye bağırdı!
Mehmet Ali Erbil TikTok'ta canlı yayın açtı: Dilini çıkarıp salladı, TikTok diye bağırdı!
Fatih Altaylı'dan 'kurtuluş kutlamalarına karşıyım' diyen İsmail Kahraman'a çok sert eleştiri: Kansızların laflarına aldırmayın
Fatih Altaylı'dan 'kurtuluş kutlamalarına karşıyım' diyen İsmail Kahraman'a çok sert eleştiri: Kansızların laflarına aldırmayın
Doğu Perinçek'ten Peygamberimiz'e skandal sözler! 'Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız'
Doğu Perinçek'ten Peygamberimiz'e skandal sözler! 'Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız'
Mehmet Ali Erbil TikTok'çu oldu! Yalaya yalaya video ile duyurdu
Mehmet Ali Erbil TikTok'çu oldu! Yalaya yalaya video ile duyurdu