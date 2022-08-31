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Bolu'da mide bulandıran olay! 70 yaşındaki adam tuvaletin deliğinden çocukları izlerken böyle yakalandı

BOLU’da, Atatürk Orman Parkı içerisindeki tuvalette bölmeler arasındaki kırıklardan çocukları izlediği sırada cep telefonuyla kaydedilen Ş.M. (70), güvenlik görevlisinin 10 günlük takibi sonunda yakalanarak polise teslim edildi.

Bolu'da mide bulandıran olay Aşağısoku mahallesinde bulunan Atatürk Orman Parkı’ndaki tuvalete giden bir çocuğun, tuvaletteki bölmeler arasındaki kırıklardan kendisinin izlendiğini fark etmesiyle ortaya çıktı. Cep telefonuyla kendisini izleyen şahsı kaydeden çocuk parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk’ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti. İzledikleri karşısında şok olan Türk, şahsı yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.’nin (70) olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.’nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaşlı sapık ifadesi alınıp serbest bırakıldı

Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.’nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.’yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis ve güvenlik arkadaşlarla...

Park içerisindeki tuvalet ise, kırıkların tadilatı için kısa süreli kullanıma kapatıldı. 10 gün boyunca şahsı takip eden ve yakalayarak polise teslim eden güvenlik görevlisi Burhan Türk yaşananları şöyle özetledi: “10 gün önce iki çocuktan şikayet aldık. Ben o gün koştum ama yetişemedim. Şahıs arabayla kaçmıştı. Kimseye bir zarar gelmesin diye 10 gündür polis ve güvenlik görevlisi arkadaşlarla turluyorduk. Bugün mesaimin bitmesine 10 dakika kala tuvaletlerin orada kendisini fark ettim."

“10 gündür huzurum yoktu”

"Polis gelmeden kaçmasını engelledim. Polis gelince de teslim ettim. Hiçbir şeye aman vermek yok. Böyle şeylere hiç yok. Burada tacize falan fırsat yok. En önem verdiğimiz şey de bu. İnsanlar huzurlu bir şekilde gezsinler. Çocukların üzerine biraz fazla düşüyoruz. Başlarına bir şey gelmesin diye sürekli takip ediyoruz. Üzerime düşeni yaptım. Şimdi huzurluyum. 10 gündür huzurum yoktu. İnşallah cezasını bulur ve gereken yapılır.”

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