Pendik'te vicdansızlığın görüntüsü! Banyoda boğmaya çalıştı, defalarca yere vurup fırlattı
PENDİK'te bir şahsın, evinde beslediği kediye şiddet uyguladığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Şahıs, banyoda suyla nefessiz bıraktığı kediyi defalarca yere vurdu sonra duvara fırlattı. Şiddet gören kedi kliniğe alındı.
Olay, Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi.
Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı.
Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.
Görüntülerde, şahsın kediyi banyoya götürdüğü ve şiddet uyguladığı, ardından duvara fırlattığı görülüyor.