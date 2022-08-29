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POLİTİKA

Ali Babacan, 'Bıyıklı Dudu Abla'ya koca bulacak! Denizli'de kahkaha attıran görüntüler...

DENİZLİ'de 'Bıyıklı Dudu Abla' olarak bilinen Feridun Altınoluk, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan kendisine koca bulmasını istedi. Özellikle 'Almancı Koca' isteyen Bıyıklı Dudu'ya Babacan'ın verdiği cevap herkese kahkaha attırdı.

Tiyatroculuk yaptıktan sonra geçim sıkıntısı nedeniyle mesleğini bırakıp Denizli'de pazarcılığa başlayan Feridun Altınoluk, esnafları ziyaret eden Ali Babacan'ın karşısına "Dikkat!!! Zengin koca arıyorum!!! Dudu Abla" yazılı pankartla çıktı.

"Denizli'nin en güzel bayanı" ifadeleriyle Babacan'a tanıtılan Altınoluk, "Çok iyiyim. Çok da güzelim. Ama bir türlü koca bulamıyorum. Sinir oluyorum" diye konuştu. Altınoluk'un sözleri Babacan ve yanındakileri güldürdü.

Dudu Abla, "Artık başa gelirseniz bana bir koca bulursunuz" diyerek sözlerine devam etti. Babacan'a hitabını "Nolur Almancı olsun" diye sürdüren Dudu Abla'ya Babacan'ın yanıtı ise "Söz vermeyiz ama elimizden geleni yaparız" oldu.

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