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POLİTİKA

Meral Akşener'den Gülşen çıkışı: Türkiye'de herkes bir gün tutuklanmayı tadacak

Şarkıcı Gülşen'in 'İmam Hatip'te okudu, sapıklığı oradan geliyor' sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından Meral Akşener'den olay açıklamalar geldi. Mezarlıkların girişinde yazan "Her canlı ölümü tadacaktır" ayetini hatırlatan Akşener, “Türkiye’de herkes bir gün tutuklanmayı tadacaktır bu iktidar sürdüğü süre içerisinde” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gülşen’in, Nisan ayında söylediği sözler nedeniyle bir günde hakim karşısına çıkarılıp tutuklanmasına tepkiler sürüyor.  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram’dan gelen, şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasına ilişkin soruyu yanıtladı. Kuran'da geçen "Her canlı ölümü tadacaktır" ayetine  gönderme yapan Akşener, “Türkiye’de herkes bir gün tutuklanmayı tadacaktır bu iktidar sürdüğü süre içerisinde” dedi. Akşener şunları söyledi: 

- Mezarlıkların başında 'Her canlı bir gün ölümü tadacaktır' diye bir vecize vardır. Bunun gibi, 'Türkiye'de herkes bir gün tutuklanmayı tadacaktır' bu iktidar sürdüğü süre içerisinde.

- Anladığım kadarıyla bir arşiv biriktiriyorlar, kimler neyi söylüyorsa. Sonra zamanı geldiğinde, gündem değiştireceklerse, mahalleleri birbirinden koparmak için lazımsa, insanları birbirine düşman etmek için gerekiyorsa ortaya çıkarıyorlar. Ondan sonra büyük bir gürültü koparılarak hukuksuz bir işlem yapılıyor.

- Bu bir algoritma. Bu algoritmadan hepimiz bıktık usandık ama çok az kaldı. İşlemeyen yargıyı, olmayan hukukun üstünlüğünü inşallah hep birlikte seçim sonrasında inşa edeceğiz.

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