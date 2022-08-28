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İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince hakaretler savurdu

Bakırköy-Boğazköy seferini yapan bir İETT otobüsündeki yolcu, şoförün cep telefonu ile konuşmasına tepki gösterince ortalık karıştı. Kadın yolcuya hakaret etmesi üzerine diğer yolcuların da tepki gösterdiği şoför, durakta otobüsü durdurarak gitmeyeceğini söyledi. Yaşanan o tartışma anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bakırköy - Boğazköy seferini yapan 146 numaralı İETT otobüsünde yaşandı. İddialara göre, otobüs şoförünün seyir halindeyken telefonla konuşmasına bir yolcu tepki gösterdi.

Gelen tepki üzerine öfkelenen otobüs şoförü, kadın yolcuya hakaret etti. Bu durum üzerine otobüsteki diğer yolcularda tepki gösterince, şoför hakaretler ederek aracı Avcılar mevkiinde bulunan bir durakta durdurdu.

Şoför koltuğundan inen şahıs, daha sonrasında yine hakaretler savurarak vatandaşlar ile tartıştı. Yaşanan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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