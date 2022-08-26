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İzmir'i sağanak vurdu! Şu hale bakın araçlar suya gömüldü

İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Bazı bölgelerde dereler taşarken araçlar ilerlemekte zorlandı. Kentte yağış devam ediyor.

İzmir’de etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde hayatı felç etti.
Sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Aniden başlayan yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Özelikle Karabağlar bölgesinde etkili olan yağış, dereleri taşırdı. Kent genelinde yağış devam ediyor.

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