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Sürücünün yakını kadın kavga edenlere elindeki kask ile böyle vurdu

BAYRAMPAŞA’da bir motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucunda çıkan kavgada taraflar birbirine girdi. Kavgada sürücülerin birbirine kafa attığı kavga esnasında bir kadın elindeki kask ile diğer sürücünün kafasına vurduğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay dün öğle saatlerinde Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanayi sitesi içerisinde bir motosiklet ve araç birbirine çarparak kaza yaptı.

Kaza sonrasında sürücüler arasında sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücüler birbirlerine girdi. Birbirlerine kafa atan sürücülerin arasına o esnada sürücünün yakını bir kadın vatandaş da karıştı. Elinde bulunan motosiklet kaskıyla diğer sürücünün kafasına vuran kadın, darbe almaktan son anda kurtuldu.
Kaza sonrası yaşanan o gergin anlar orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde taraflar birbirine saldırırken, bazı vatandaşların da araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.

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