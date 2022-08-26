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Tıraş makinesi yere düştü, bir ailenin huzuru yok oldu

Elazığ’da yaklaşık bir yıl önce tıraş makinesinin yere düşmesi nedeni ile başlayan olaylar silsilesi sürüyor. Bir yıl önce amca yeğen arasında çıkan kavgada kırılan tıraş makinesinin ücretinin tahsili nedeniyle süren kavgada kayınbiraderi, eniştesi ile kardeşine pala ile saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yazıkonak beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Tekeş’in berberde çıraklık yapan oğlu ile kardeşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sırasında yere düşen tıraş makinesi kırıldı. Ardından berber dükkanı sahibi A.V., eniştesi Tekeş’ten kırılan tıraş makinesinin parasını istedi.

Burada çıkan tıraş makinesi anlaşmazlığı iki aile arasında süren 1 yıllık kavgaya sebep oldu. 1 yıl içerisinde yaşanan 3'üncü olayda, Tekeş ve kardeşi evlerinin önünde Tekeş'in kayınbiraderi tarafından pala ile saldırıya uğradı. Tekeş, kafası, elleri ve sırtından kardeşi ise bacağından yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıslar, adli mercilerce serbest bırakıldı. İlk olayın mahkemesi sürerken ikinci olayın yaşandığını aktaran Tekeş, şahısların ceza almasını istedi.

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