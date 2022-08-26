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POLİTİKA

AK Partili Yücel Yılmaz: Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya da Trabzonlu olacaksın

Şarkıcı Gülşen'in 'İmam Hatip'te okumuş sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 2019 yılında yaptığı "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya da Trabzonlu olacaksın. Bizim dönemde öyle" sözleri yeniden gündeme geldi.

AK Partili Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 2019'da yaptığı bir konuşmada söylediği sözler, şarkıcı Gülşen'in imam hatipleri hedef alan açıklamasının ardından tutuklanmasıyla yeniden gündem oldu.

2019'da Bandırma ve Çevresi Sempozyumu'nda konuşan Yücel Yılmaz, kendi dönemlerinde makam sahibi olmak için İmam Hatipli ve Trabzonlu olmak gerektiğini söylemişti. 
 
Yılmaz, "Bizim dönemimizde makam sahibi olmak için ya imam hatipli olacaksın ya da Trabzonlu" demiş o sözlere o dönemde AK Parti'den de tepki gelmiş ve konuşmanın  mizah sınırlarını aştığı ifade edilmişti. 

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