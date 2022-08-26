BIST 3.146
DOLAR 18,17
EURO 18,14
ALTIN 1.013,53
GÜNCEL

Ümit Özdağ'dan camide provokasyon! İmama bağırdı

Siyasetini nefret üzerine oturtarak oy kazanmaya çalışan Ümit Özdağ, yeni bir provokasyona imza attı. Kameramanıyla birlikte camiye giren Ümit Özdağ, imama "Atatürk'ü anmayacak mıyız" diye bağırdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son dönemde mülteciler üzerinden yaptığı açıklamalarla gündemde kendine yer edinen bir siyasetçi.

Sosyal medyada farklı kitlelere ulaşabilmek için provokatif çıkışlara imza atan Ümit Özdağ, özellikle mülteciler konusunda birçok kez insanları hedef gösterdi.

Yaptığı açıklamaların yalan olduğu anlaşılınca özür de dilemedi.

Ümit Özdağ, sosyal medyada yeniden kendisinden söz edilebilmesi için yeni bir kurguya imza attı.

Kameramanı ile birlikte cuma namazına giden Ümit Özdağ, imam hutbeye çıktığında cemaati provoke etmeye çalıştı.

"Atatürk'ü anmayacak mıyız"

İmama bağıran Ümit Özdağ, "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırdı.

Özdağ, cemaatin bakışlarının ardından "Atatürk'ün ruhuna Fatiha" dedi ve kameraman kaydı sonlandırdı.

Görüntüler, Zafer Partisi'ne yakın troll hesaplar tarafından dolaşıma sokuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ölüme böyle el salladılar
Ölüme böyle el salladılar
AK Partili Yücel Yılmaz: Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya da Trabzonlu olacaksın
AK Partili Yücel Yılmaz: Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya da Trabzonlu olacaksın
Gaziosmanşapa'da sürücüler birbirine girdi kadın elindeki kask ile böyle vurdu
Gaziosmanşapa'da sürücüler birbirine girdi kadın elindeki kask ile böyle vurdu
Tıraş makinesi yere düştü, bir ailenin huzuru yok oldu
Tıraş makinesi yere düştü, bir ailenin huzuru yok oldu
Tanju Özcan açık açık söyledi: Tek hayalim var o da CHP'ye Genel Başkan olmak
Tanju Özcan açık açık söyledi: Tek hayalim var o da CHP'ye Genel Başkan olmak
Gülben Ergen Kuruçeşme Açıkhava’da sahneden indi
Gülben Ergen Kuruçeşme Açıkhava’da sahneden indi
Fenerbahçe taraftarından Gülşen'e şarkılı destek
Fenerbahçe taraftarından Gülşen'e şarkılı destek
İbrahim Tatlıses'in yardımına ilk koşan evlatlıktan reddettiği oğlu Ahmet oldu!
İbrahim Tatlıses'in yardımına ilk koşan evlatlıktan reddettiği oğlu Ahmet oldu!
Didem Arslan Yılmaz'dan konuğuna: Disko kıyafeti giyip gelmişsin
Didem Arslan Yılmaz'dan konuğuna: Disko kıyafeti giyip gelmişsin
Edremit'te CHP'li belediyenin kitap fuarında yazarlar hükümete kin kustu tehditler yağdırdı
Edremit'te CHP'li belediyenin kitap fuarında yazarlar hükümete kin kustu tehditler yağdırdı