Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan moderatöre "Türkiye" uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bled Stratejik Forumu'nda "Avrupa’nın içinde kaç Avrupa var" başlıklı panele konuk oldu. Paneli yöneten moderatör Nik Gowing'in, oturumun başında konukları tanıtırken İngilizce olarak "Turkey" ifadesini kullanması üzerine Çavuşoğlu, Gowing'i iki defa "Türkiye" demesi yönünde uyardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 17. Bled Stratejik Forumu’nun “Avrupa’da kaç Avrupa var?” başlıklı panelinde konuştu.

Panelde, Ukrayna’daki son gelişmeler ve Avrupa’nın geleceği gibi konular ele alınırken Nik Gowing'in, oturumun başında konukları tanıtırken İngilizce olarak "Turkey" ifadesini kullanması üzerine Çavuşoğlu, Gowing'i iki defa "Türkiye" demesi yönünde uyardı.