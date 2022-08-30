BIST 3.165
DOLAR 18,19
EURO 18,18
ALTIN 1.013,80
GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan moderatöre "Türkiye" uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bled Stratejik Forumu'nda "Avrupa’nın içinde kaç Avrupa var" başlıklı panele konuk oldu. Paneli yöneten moderatör Nik Gowing'in, oturumun başında konukları tanıtırken İngilizce olarak "Turkey" ifadesini kullanması üzerine Çavuşoğlu, Gowing'i iki defa "Türkiye" demesi yönünde uyardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 17. Bled Stratejik Forumu’nun “Avrupa’da kaç Avrupa var?” başlıklı panelinde konuştu.

Panelde, Ukrayna’daki son gelişmeler ve Avrupa’nın geleceği gibi konular ele alınırken Nik Gowing'in, oturumun başında konukları tanıtırken İngilizce olarak "Turkey" ifadesini kullanması üzerine Çavuşoğlu, Gowing'i iki defa "Türkiye" demesi yönünde uyardı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ali Babacan, 'Bıyıklı Dudu Abla'ya koca bulacak! Denizli'de kahkaha attıran görüntüler...
Ali Babacan, 'Bıyıklı Dudu Abla'ya koca bulacak! Denizli'de kahkaha attıran görüntüler...
Gülşen'in cezaevinden çıkış anı kamerada
Gülşen'in cezaevinden çıkış anı kamerada
Abdullah Gül iddiaya ateş püskürdü: Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır
Abdullah Gül iddiaya ateş püskürdü: Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır
Tezgahtar bir an boş bıraktı cep telefonunu böyle çaldı
Tezgahtar bir an boş bıraktı cep telefonunu böyle çaldı
Genç kadının hayatı 3 yıldır kabusa döndü
Genç kadının hayatı 3 yıldır kabusa döndü
Mahalledeki alkoliklere kızdı, tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı
Mahalledeki alkoliklere kızdı, tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı
Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor
Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, saklandığı evdeki çocuğu rehin aldı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, saklandığı evdeki çocuğu rehin aldı
Ambulansa yol vermemişti! Minibüs şoförünün cezası belli oldu
Ambulansa yol vermemişti! Minibüs şoförünün cezası belli oldu
İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince hakaretler savurdu
İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince hakaretler savurdu