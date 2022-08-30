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POLİTİKA

Abdullah Gül ile CHP'li vekilden adaylık diyalogları!

Gazeteci Şaban Sevinç, konuk olduğu programda CHP’li bir milletvekili ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylık üzerine diyaloğunu aktardı.

tv100.com Yazarı Barış Yarkadaş, Gazeteciler Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur; Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. 

CHP'li vekil ile Abdullah Gül arasında 'adaylık' diyaloğu

Programın konuklarından Şaban Sevinç, 30 Ağustos Zaferi Bayramı nedeniyle çektiği video ile uzun bir aradan sonra gündem olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP'li bir vekil arasında 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' konusunda geçen diyaloğunu anlattı. 

İşte o diyalog;

CHP Mv.: Bizim Partililer size oy vermez.

Abdullah Gül: Niye vermesinler Tayyip Erdoğan'a mı verecekler?

CHP Mv.: Oy kullanmaya gitmezler.

Abdullah Gül: O zaman Tayyip Erdoğan'ın devam etmesini istiyorlar.

Abdullah Gül: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için “Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de kazanma şansı yok”

Öte yandan Sevinç, program başlamadan önce telefonda görüştüğü CHP'li o vekil ismini veremeyeceğini belirtti.

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