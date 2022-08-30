Kağıthane'de kuyumucuyu soymaya gitti polis linçten kurtardı o anlar güvenlik kamerasında

KAĞITHANE'de gaspçı bir çift kuyumcuyu silahın kabzasıyla yaralayıp soygun girişiminde bulundu. Altın ve paraları çantaya dolduran çifte esnaf linç girişiminde bulundu. Polis anlık müdahaleyle gaspçıları esnafın elinden kurtararak gözaltına aldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde cerrahi maskeli biri kadın iki gaspçı müşteriymiş gibi kuyumcuya girdi. Şahıslardan erkek olan gaspçı, kuyumcu Yaşar Güngör’e biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Onlar boğuşurken kadın çantayı doldurdu

Kuyumcunun direnmesi üzerine gaspçı bu kez de kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca Güngör’ü yaralayarak etkisiz hale getirdi. Kadın gaspçı ardından tezgahın arkasına geçerek elindeki çantaya ziynet eşyalarını ve paraları doldurdu.

Kuyumcudaki sesleri duyan çevredeki esnaf koşarak dükkanın önüne geldi. Dışarıya çıkan gaspçı esnaf tarafından tabure, yumruk ve tekmelerle dövüldü. Soygun anları ve linç girişimi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.