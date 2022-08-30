Müge Anlı Tatlı Sert'te büyü şoku! İlahiyat öğrencisi Ayşe Bağcı'ya cin eşi olan muavin...

ATV canlı yayında Müge Anlı da yaşanan cin olayı gündeme oturdu. İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Ayşe Bağcı biri gerçek biri cin eşi olan muavine kaçtı. Ekranda ise tuhaf şeyler yaşandı.

ATV'de yeni yayın dönemine başlayan Müge Anlı'da sıra dışı ve çok tuhaf anlar yaşandı. İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Ayşe Bağcı, evli bir muavine kaçtı. Annesi Fatma ve babası Mehmet Bağcı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına kızlarını aramaya çıktı. Müge Anlı kızı bulunca ortaya çok tuhaf, işin içine cinlerin büyülerin girdiği bir olay çıktı. Asıl şaşkına çeviren ise canlı yayında biri gerçek biri cinlerden eşi olan muavin Mücahit'in yaptığı bir hareket oldu. Genç kızın anne babası dehşete düşürken Müge Anlı bile ürktü.