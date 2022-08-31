Ölünce ne oluyor? Esra Oflaz Güvenkaya 2 dakikalığına öldüğünde gördüklerini anlattı

Medya şirketi sahibi iş kadını Esra Oflaz Güvenkaya ölüm deneyimi ile gündemde. 18 yaşında 2 dakikalığına ölen Esra Oflaz Güvenkaya o anlarda neler yaşadığını anlattı. Esra Oflaz bu ölüm deneyimi sonrasında uzun süre aynalara bakamamış.

MTV’yi Türkiye’ye getiren Esra Oflaz Güvenkaya İstanbul Bağdat caddesinde 18 yaşında geçirdiği kazada ölümden dönmüş. Esra Oflaz 2 dakika süren ölümünde yaşadığı deneyimi anlattı. İddiasına göre ruhu bedeninden ayrıldı ve yerde yatan parçalanmış bedenini gördü. Ölüm anında bir ışığa doğru çekildiğini belirten Esra Oflaz, "koşulsuz muhteşem bir sevgiyle kucaklandığını' anlattı.

Ölüm deneyimi yaşadığı kazada bedeni parçalanan Esra Oflaz sonrasında uzun süre aynalara bakamamış. “Bana ailem uzun süre ayna vermedi" diyen Esra Oflaz, "Ziyarete gelenler, bana baktıklarında ağlamaya başlarlardı. O hızla çarpmanın etkisiyle yüzümde deri kalmamıştı” diyor. Esra Oflaz o kazanın yara izlerini hala taşıyor ve o izlere deneyiminini unutmak istemediğinden estetik operasyonu yaptırmamış.