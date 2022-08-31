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POLİTİKA

Doğu Perinçek'ten Peygamberimiz'e skandal sözler! 'Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız'

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e yönelik skandal sözler! Bodrum'da partililerle buluşan Doğu Perinçek, kendisini Hz. Muhammed ile kıyaslayıp "Ondan daha ilerideyiz" dedi. 

Son dönemde dini söylemleriyle dikkat çeken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten skandal açıklamalar geldi. Perinçek, Bodrum'da yaptığı söyleşide partisine katılımları işaret ederek "Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız" dedi. Perinçek'in skandal sözleri büyük tepki çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Bodrum'da Ulusal TV'nin canlı yayınına katılan Doğu Perinçek, Bodrum'daki partililerle "Türkiye Nereye Gidiyor?" söyleşisi gerçekleştirdi. Perinçek, kendisi ve partisini Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ile karşılaştırıp, "Ondan daha ilerideyiz" dedi. 

Ethem Sancak'a sordu: Kaç kişi?

Vatan Partisi'nin geldiği nokta ile Hz.Muhammed dönemini karşılaştıran Perinçek, Ethem Sancak'a dönerek "Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti O'na Ethem Arkadaş?" diye sordu. Ethem Sancak'ın "1 yılda ancak 40 kişi" cevabı üzerine Perinçek'ten skandal sözler geldi!

Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız

"Hz.Muhammed 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız" diyen Doğu Perinçek ve Ethem Sancak'ın bu skandal sözlerin ardından bir de kahkaha atarak güldüğü görüldü. Perinçek'i alkışlayan partililer de bu sözlere kahkahalarla güldü. Bu skandal anların videosu sosyal medyada büyük tepki çekti. 

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