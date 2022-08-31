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Fatih Altaylı 'kurtuluş kutlamalarına karşıyım' diyen İsmail Kahraman'ı çok sert eleştiri: Kansızların laflarına aldırmayın

Habertürk yazarı Fatih Altaylı Teke Tek programında eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım" sözlerine işaret ederek, “Bu ülkeyi sizin dedeleriniz kanla kurdu, kanla koruyacaklar. Kansızların laflarıyla bu ülkenin sokakta bulunduğunu da zannetmeyin” dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Teke Tek programında eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım" sözlerine tepki gösterdi.  Fatih Altaylı program sonunda şöyle konuştu:

"Bu büyük zaferi küçültmek isteyenlere asla inanmayın, asla prim vermeyin. Kurtuluş Savaşı’nı ufaltmak isteyenlere asla inanmayın. Bin bir zorlukla kuruldu bu ülke. Meclis Başkanlığı makamında bir süre maalesef oturmuş birinin ‘Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri yoktur’ gibi hezeyanlarına asla prim vermeyin. Bu ülkeyi sizin dedeleriniz kanla kurdu, kanla koruyacaklar. Kansızların laflarıyla bu ülkenin sokakta bulunduğunu da zannetmeyin." 

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