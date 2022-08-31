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Kadıköy'de boşandığı eşinin evini bastı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kadıköy'de bir erkek şahıs boşandığı eşinin evini bastı. Evde bulunan 2 erkek şahsı yaralayan şüpheli, daha sonra kendini eve kapattı. Eski eşin yaraladığı şahıslar, evden kaçarak uzaklaştı. Eski eş ise polis ekiplerinin 3 saat süren ikna çalışmaları sonrası evden çıkartılarak gözaltına alındı.

Olay, Kadıköy Suadiye Mahallesi Kurudere Sokak'ta saat 11.00'da meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Ö. isimli şahıs 6 ay önce boşandığı eşi Melike Ö.'nün evini bastı. Eski eşi Melike Ö. ve 2 erkek şahsı aynı evde gören şüpheli şahıs, evde bulduğu kesici aletle 2 kişiyi yaraladı. Olay sonrası eski eş Melike Ö. ve yaralanan 2 kişi evden kaçarak uzaklaştı. Yaralıların kendi imkânlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Kendini eve kapattı
Eski eş İlhan Ö. ise kendini eve kapattı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri şüpheli şahsı yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sonrası evden çıkardı.

Mahalle sakini Ahmet Kaya Pınar, “Eski eşi içerdeyken, şahıs tırmanarak eve çıkmış. Evde bulunan iki kişiye zarar vermiş. Sanırım jiletle kesmiş. Adam sonrasında kendini eve kapattı. Polisler şahsı çıkarmaya çalışıyor. Yaralı şahsın yüzünü gördüm. Kesiğe benzer yaralar vardı” dedi.

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