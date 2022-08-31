Bursa Mudanya'da deniz karayla birleşti arabalar gitti Bandırma'da mor kütle patladı

BURSA yağmurla birlikte gelen dolu felaketini yaşıyor. Bandırma üzerindeki mor kütle patladı. Mudanya'da sel arabaları sürükledi, karayla deniz birleşti. Gemlik'i sel aldı. İşte gelen son görüntüler...

BURSA öğle saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yağış, fırtına ve doluyla felaketi yaşıyor. Bursa Bandırma arasındaki mor kütle Mudanya'da patladı. Mudanya'da denizle kara adeta birleşti. Çıkan selle birlikte araçlar denize gitti. Gemlik'te sel sularında kalan sürücünün imdadına ise polisler yetişti.

Saat 15.30 sularındaki sel dereleri taşırdı. Özellikle Halitpaşa ve Ömerbey Mahallesi sağanak yağıştan etkilendi. Mudanya'da ana caddeler de sular altında kaldı. Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşti. Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek hasar gördü.

Buski, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu. İlçede herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, maddi hasar bulunduğu bildirildi.