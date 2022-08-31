Mor kütle Bursa'da patladı dolu yağmurla geldi sıra bu illerde meteoroloji İstanbul Balıkesir Eskişehir

İstanbul saatlik hava durumu

Meteorolojinin şiddetli yağış ve dolu beklediği iller arasında İstanbul da bulunuyor. AFAD, tüm cep telefonlarına son dakika uyarısı gönderdi. İstanbul'da cuma gününe kadar şiddetli yağış, dolu, hortum ve sel tehlikesi var. Meteorolojinin sitesinde 5 günlük hava durumu ve saatlik tahmin de yayınlandı. İstanbul'da şiddetli yağış gece yarısına doğru bastıracak cumaya kadar devam edecek.

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.