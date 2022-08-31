Mor kütle Bursa'da patladı dolu yağmurla geldi sıra bu illerde meteoroloji İstanbul Balıkesir Eskişehir
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan son dakika uyarılar geldi. İstanbul dahil 11 şehiri çok şiddetli yağmur ve dolu vuracak. Bugün başlan yağışlar cuma gününe kadar sürecek, yarın daha kötü olacak. AFAD son dakika olarak tüm cep telefonlarına mesaj attı: "İstanbul'da sel, yıldırım, dolu, hortum bekleniyor.' Bu gece arabalarınızı dışarda bırakmayın. Bursa Bandırma arasındaki mor kütle felaket getirdi. Meteoroloji uzmanı da görüntü paylaşıp yeni duyuru yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 il için yaptığı uyarı gerçekleşti. Bandırma - Bursa arasında mor kütle patladı dolu felaket getirdi. Bandırma'da bir çok araç sele gitti. Meteorolojinin ardından AKOM'dan da İstanbul için uyarı geldi. İstanbul'da dolu, hortum ve sel tehlikesi çok yüksek. Hava sıcaklığını değiştiren kuvvetli yağışlar bir süre bitmeyecek. Perşembe, cuma günü için de yağış uyarısı var. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar'dan da uyarı geldi. İşte Bursa Bandırma'dan gelen son görüntüler ve İstanbul için verilen saatle hava tahmini:
Meteorolojiden yeni uyarılar
Meteorolojinin sitesinden yeni uyarılar yayınlandı. Bu uyarılardan en önemlisi Eskişehir'e yönelik oldu. 2 saat sürecek çok şiddetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Ani şiddetli yağışın doluyu da beraberinde getireceği sele sebep olabileceği bildirildi. Batı Karadeniz illeri için de alarm verildi. Batı Karadeniz’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara’nın Nallıhan ilçesinde kısa süreli ve yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağmurla birlikte dolu yağışı uyarısı da var.
İstanbul saatlik hava durumu
Meteorolojinin şiddetli yağış ve dolu beklediği iller arasında İstanbul da bulunuyor. AFAD, tüm cep telefonlarına son dakika uyarısı gönderdi. İstanbul'da cuma gününe kadar şiddetli yağış, dolu, hortum ve sel tehlikesi var. Meteorolojinin sitesinde 5 günlük hava durumu ve saatlik tahmin de yayınlandı. İstanbul'da şiddetli yağış gece yarısına doğru bastıracak cumaya kadar devam edecek.
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bandırma - Bursa arasında mor kütle patladı
Meteorolojinin uyarı verdiği Bursa'dan ise şoke eden görüntüler geldi. Bursa'yı şiddetli yağışla birlikte önce yağmur vurdu. Kent terminali yıkıldı. Bandırma - Bursa arasındaki mor kütle ise dolu yağdırdı. Görülmemiş şiddetteki dolu yağışına Bursa Bandırma yolunda yakalanan sürücüler şoke oldu.
Bandırma'dayı vuran sıradışı dolu yağışı - Video tıkla