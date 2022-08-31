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Bursa Bandırma arasında çekilen dolu dehşete düşürdü yaz günü kış oldu

BURSA için meteorolojinin geçtiği yağmur uyarısı doluyla geldi. Bandırma yolunda doluya yakalananlar gördükleri manzarayla şaşkına döndü. Yaz günü bir anda kışa döndü.

Meteorolojinin uyarı verdiği Bursa'dan ise kötü haberler geliyor. Bursa'yı şiddetli yağışla birlikte önce yağmur vurdu. Kent terminali yıkıldı. Bandırma - Bursa arasındaki mor kütle ise dolu getirdi. Yağışı yolda yakalananlar gördüklerine inanamadı. 

Yaz günü kışa döndü

Bandırma-Bursa Karayolu'nda araç sürücüleri görülmemiş şiddetteki dolu yağışıyla zor anlar yaşadı. Ani bastıran yağmur ve dolu yağışı trafik akışını olumsuz etkilerken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşların kamera ile görüntülediği o anlarda yerlerin dolu yağışı sebebiyle beyazladığı görüldü. Bandırma yaz günü kışı yaşadı. 

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