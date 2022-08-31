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Selen Görgüzel kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle kıvırtarak dans etti! O halleri yürek hoplattı

Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel gece klübünde yırtmaçlı elbisesiyle dans etti. Aynı zamanda söylediği şarkıyla imalar yapan Görgüzel'in o anları sosyal medyaya damga vurdu.

İlk evliliğini Yılmaz Bektaş ile yapan ünlü oyuncu Selen Görgüzel Hamdi Alkan ile 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift geçtiğimiz nisan ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. 

Son olarak sünnet derisi estetiği yaptıran ünlüler kervanına katılan Selen Görgüzel o anları anlatırken utangaç halleri ile dikkat çekmiş ve uzun bir sürenin ardından gündem olmuştu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve eski eşi Hamdi Alkan hakkında yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelen 43 yaşındaki Selen Görgüzel şimdilerde kafasını toplamak için tatil yapıyor. 

Cesur dekolteli paylaşımlarıyla herkesi büyüleyen ünlü isim kasığına kadar derin yırtmaçlı elbisesiyle gece klübünde arkadaşlarıyla eğlenirken çekildiği bir videoyu İnstagram hesabından paylaştı.

Gülşen'in 'Benden selam söyleyin büyün aşklarıma' şarkısı ile kıvırtarak dans ettiği anları paylaşan Görgüzel'in o videosu kısa sürede binlerce beğeni aldı ve gündem oldu. Ünlü ismin videosunda eski eşi Hamdi Alkan'a gönderme yaptığı söylendi.

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