Ayşe Bağcı ve muavinin 'bu nasıl rezillik' dedirten görüntüleri! Müge Anlı Tatlı Sert'e çıktılar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına İlahiyat'ta okuyan Ayşe Bağcı ile kaçtığı evli muavin çıktı. Ekrana gelen görüntüler izleyenleri şoke etti. Müge Anlı'nın doktoru Şevki Sözen 'bu nasıl rezillik' diyerek tepki gösterdi.

Muavin Mücahit Kösterit ile Ayşe Bağcı'yı yayına getirmek için Müge Anlı ekibini Trabzon'a yollamıştı. Kamera arkasında yaşananları da bu ekip kayda aldı. Ayşe Bağcı ile röportaj yapılırken bir kişi Mücahit Kösterit'i darp etti. Yüzüne yumruk yiyen Mücahit Kösterit hastaneye kaldırıldı. Hastanede baş ucunda Fatma Bağcı vardı. Görüntüler ekrana yansıdığında hem Ayşe'nin ailesi hem Müge Anlı şaşkına döndü. Ayşe Bağcı'nın muavin Mücahit'e gösterdiği ilgi ve alaka anlaşılır gibi değildi. Mücahit Kösterit ile İlahiyat öğrencisi Ayşe Bağcı'nın hastane çıkışında el ele verdikleri röportaj da stüdyoda bulunanların sinirini bozdu. Evli ve çocuklu Mücahit'in pişkinliği inanılır gibi değildi. Daha ilginç olanı İlahiyat öğrencisi üniversiteli kızın bu insana verdiği değerdi. İşte Mücahit'in ilişki için söyledikleri:

-Biz boyun eğmedik eğmemeye çalışıyoruz. Ayşe Hanım kendi isteği ile Konya'dan Trabzon'a çekildi. Ailelerin rızası için imam nikahı yaptık. Eşim bu evlilikten haberdardı. Çapkın olmayan erkek yoktur. Evliyken aldatan erkekler oluyor ama ben elimden geldiği kadar sadık kalmaya çalışıyorum. Ayşe Hanım ile herşeyin üstesinden geleceğimize heykelimizi diktireceğimize inanıyorum. Biz Ferhat ile Şirin'in aşkını yaşıyoruz.

Canlı yayında görüntüleri izleyenler şoke oldu. Yorumculardan doktor Şevki Sözen 'Bu nasıl rezillik' diyerek durumu özetledi.