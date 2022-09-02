BIST 3.190
DOLAR 18,22
EURO 18,22
ALTIN 998,85
MEDYA

Habertürk sunucusu Ebru Baki: İki kahveye ödediğim paraya inanamadım

Habertürk'te Para Gündem programının sunucusu Ebru Baki, ekonomideki durum konuşulurken "İki kahveye ödediğim paraya inanamadım" dedi.

Habertürk'te Para Gündem programında Ebru Baki'nin kahve fiyatıyla ilgili açıklaması dikkat çekti.

Programda dünya genelinde artan maliyetler, yükselen enflasyon ve enerji krizi konuşulurken Baki, bir kafede içtiği kahve fiyatına değindi.

Ebru Baki, "Çok normal bir yerde kahve içtim. Gördüğüm faturanın karşısında gerçekten çok şaşırdım. Zincir kafe de değil. İnanamadım o fiyata. Onunla baya bir kahve alıp evde günlerce içebilirsiniz. Bir de ufaktı. O parayı neye ödediğimi anlamadım. Şu kadarcık bir bardakta" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Muharrem İnce'ye, Selahattin Demirtaş sürprizi! 'Gösterin siyaseti bırakıyorum' deyip imza attı ama...
Muharrem İnce'ye, Selahattin Demirtaş sürprizi! 'Gösterin siyaseti bırakıyorum' deyip imza attı ama...
Kirchner'a suikast girişiminin anları kamerada
Kirchner'a suikast girişiminin anları kamerada
Cübbeli sarıklı adamlar pavyonda! İnanılmaz görüntünün sebebi bakın ne çıktı
Cübbeli sarıklı adamlar pavyonda! İnanılmaz görüntünün sebebi bakın ne çıktı
20 bin öğretmen ataması yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenleri kışkırtmak doğru yaklaşım değil
20 bin öğretmen ataması yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenleri kışkırtmak doğru yaklaşım değil
Musa Eroğlu Hz. Ali için rezil şeyler söyledi! Alevi olan Musa Eroğlu'nun skandal videosu
Musa Eroğlu Hz. Ali için rezil şeyler söyledi! Alevi olan Musa Eroğlu'nun skandal videosu
Bursa Bandırma arasında çekilen dolu dehşete düşürdü yaz günü kış oldu
Bursa Bandırma arasında çekilen dolu dehşete düşürdü yaz günü kış oldu
Bursa Mudanya'da deniz karayla birleşti arabalar gitti Bandırma'da mor kütle patladı
Bursa Mudanya'da deniz karayla birleşti arabalar gitti Bandırma'da mor kütle patladı
Belediye Başkanından taze damat Oğuzhan Koça sahnede sürpriz hediye
Belediye Başkanından taze damat Oğuzhan Koça sahnede sürpriz hediye
Aydın'daki depreme böyle yakalandılar kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı
Aydın'daki depreme böyle yakalandılar kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı
Selen Görgüzel kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle kıvırtarak dans etti! O halleri yürek hoplattı
Selen Görgüzel kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle kıvırtarak dans etti! O halleri yürek hoplattı