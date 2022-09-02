Habertürk sunucusu Ebru Baki: İki kahveye ödediğim paraya inanamadım

Habertürk'te Para Gündem programının sunucusu Ebru Baki, ekonomideki durum konuşulurken "İki kahveye ödediğim paraya inanamadım" dedi.

Habertürk'te Para Gündem programında Ebru Baki'nin kahve fiyatıyla ilgili açıklaması dikkat çekti.

Programda dünya genelinde artan maliyetler, yükselen enflasyon ve enerji krizi konuşulurken Baki, bir kafede içtiği kahve fiyatına değindi.

Ebru Baki, "Çok normal bir yerde kahve içtim. Gördüğüm faturanın karşısında gerçekten çok şaşırdım. Zincir kafe de değil. İnanamadım o fiyata. Onunla baya bir kahve alıp evde günlerce içebilirsiniz. Bir de ufaktı. O parayı neye ödediğimi anlamadım. Şu kadarcık bir bardakta" diye konuştu.