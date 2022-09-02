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POLİTİKA

Muharrem İnce'ye, Selahattin Demirtaş sürprizi! 'Gösterin siyaseti bırakıyorum' deyip imza attı ama...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un programında soruları cevapladı. Bir izleyicinin "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dediniz. Bu Memleket Partisi'nin tavrı mı?" diye sordu. Muharrem İnce , "Benim 'Demirtaş serbest bırakılsın' diye bir sözümü bulun, siyaseti bırakırım" dedi. O sözler sosyal medyaya düştü. 

Muharrem İnce'ye 'İlayda' isimli bir izleyici, "Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce 'Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın' demiştiniz. PKK terör örgütü üyesi olan bir insanın serbest bırakılması fikri Memleket Partisi ismindeki 'memleket' kelimesine yakışıyor mu?" diye sordu.

Bunun üzerine Muharrem İnce, "Benim 'Selahattin Demirtaş serbest barıkılsın' dediğim tek cümleyi bulursanız aha da buraya yazıyorum, siyaseti bırakırım" deyip istifa dilekçesini seyircilere gösterdi.

Bunun üzerine sosyal medyada Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın, o da bizim gibi gezip propaganda yapsın" dediği sözlerin videosu dolaşıma sokuldu. 

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