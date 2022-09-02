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Thodex'in patronu Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanacak

ARNAVUTLUK’ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemeye çıkarıldı. Savcı tutukluluğunun devamını istedi... Tutuklu olarak yargılanmaya devam edecek. Türk heyeti Arnavutluk polisiyle görüştü...

Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen “Brain” adlı operasyon çerçevesinde ülkenin güneyinde bulunan Vlora kentine bağlı olan Himara ilçesinde yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti.

Tutuklu olarak yargılanacak

Özer, bugün Arnavutluk’un Elbasan ilinde bulunan bölge mahkemesinde hakim karşısında çıktı. Özer, Polis eşliğinde mahkeme salonuna getirilirken mahkeme, Elbasan Savcılığı’nın soruşturmanın tutuklu olarak yürütülmesi talebi kabul etti. Mahkeme, suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Türkiye'den giden heyet görüştü

Öte yandan dün öğlen saatlerinde Türkiye İçişleri Bakanlığından konu ile ilgili Arnavutluk’a gelen heyet yeni atanan Arnavutluk Polis Genel Müdürü ile bir araya geldi. Polisten edinilen bilgiye göre, görüşmede Fatih Özer’in durumu ele alındı.

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