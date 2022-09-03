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Gülşen'in o görüntüleri herkesi ayağa kaldırdı! Ezan okunurken bakın ne yaptı

Gülşen'in o görüntüleri herkesi ayağa kaldırdı! Ezan okunurken bakın ne yaptı

Geçtiğimiz günlerde İmam hatip liselerine söylediği söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ünlü şarkıcı Gülşen şimdilerde ev hapsinde. Ünlü şarkıcının temmuz ayında sahne sırasında ezan okunurken yaptığı şey sosyal medyada yayınlanınca herkesi ayağa kaldırdı.

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Sahne kıyafetleri ve konser sırasında yaptığı konuşmalarla sık sık gündeme gelen Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Gülşen geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam hatip liseleri için söylediği sözler yayınlanınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan göz altına alınmıştı.

İmam hatip liselerine söyledikleri yüzünden tutuklanmıştı

Daha önce sahnede LGBT bayrağı açan ünlü şarkıcı bu defa aylar önceki konserinde İmam hatip liselerine söylediği sözler yüzünden tutuklandı. Sahnede bir kişiye yönelik "İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan geliyor" sözleri Gülşen'in başını yakmıştı.

Sanat camiasından birçok ünlü ismin paylaşım yaptığı tutuklanma olayında mahkemede Gülşen'in 'konutu terk etmemek şartıyla' tahliye edilmesine karar verildi. 

Konser sırasında ezana verdiği tepki herkesi dumura uğrattı

Bütün bu olaylardan sonra ortaya birçok iddia atılırken ünlü şarkıcının konser verdiği sırada ekilen yeni bir videosu daha gündeme bomba gibi düştü. Temmuz ayında Karadeniz Ereğli'sinde sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı Gülşen'in konser sırasında ezan okurken çekilen videosu herkesi ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada gündem oldu

Konserde ünlü şarkıcının ezan okunurken konserine ara verdiği ve ezanı dinlediği görülüyor. Gülşen ezanı duyunca sevenlerine dönerek "Tam zamanında söylemişim, dinleyelim ve devam edelim, olur mu?" demesinin alkışlarla karşılandığı video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Ünlü şarkıcının o videosu binlerce beğeni alırken sosyal medya kullanıcılarından "Kadının sorunu dinle değil", "Umarım bir an önce şaka yaptığı anlaşılır" yorumları yapıldı.

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