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ABD'de dikkat çeken analiz: Türkiye'nin suyuna gidip her şeyi yapmalıyız!

ABD'de dikkat çeken analiz: Türkiye'nin suyuna gidip her şeyi yapmalıyız!

Türkiye'nin peşe peşe diplomatik zaferleri ve Ukrayna-Rusya arasındaki arabulucuk rolü Batılı ülkelerin ilgisini çekiyor. ABD basınında "ABD ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye'nin suyuna gitmek" başlıklı çarpıcı bir analiz kaleme alındı.

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Rusya Ukrayna savaşında diplomasi trafiğini yürüten ve masada başarılara imza atan Türkiye, siyasi arenada kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Savaşın çözülmesi yolunda Ukrayna ve Rusya temsilcilerini aynı masada buluşturan ilk ülke olan Türkiye, diplomatik başarılarının yanı sıra stratejik rolüyle de dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'nin diplomatik zaferleri konuşuluyor

Aylardır Türkiye'nin başarılarına yönelik peş peşe analizler gelirken, ABD'li gazete The Hill bunlara bir yenisini ekledi.

Barış görüşmelerine ve tahıl anlaşmasına öncülük ederek tüm dünyanın takdirini toplayan Türkiye ile ilgili kaleme aldığı yazıda The Hill, Türkiye'nin "Batı kanadına döndürülmesi gerektiğini" yazdı.

The Hill, "ABD ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye'nin suyuna gitmek" başlıklı yazısında, "Ukrayna savaşına rağmen, Rus-Türk ekonomik bağlarının derinleştiğine dair son açıklamalar, ABD'yi Rusya'nın daha geniş stratejisini hesaba katmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın uzun yıllardır öncelikli hedefinin Türkiye'yi NATO'dan çıkarıp, kendi yanına çekmek olduğunu iddia eden gazete, Kremlin'in, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki stratejik hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

"Her türlü teşviği uygulamalıyız"

Beyaz Saray'ın, artık bu gerçekleri görmezden gelemeyeceğinin belirtildiği analizde, "Türkiye, Batı kanadına döndürülmeli. ABD, Türkiye'nin uyumunu sağlamak için gerekli olumlu ve olumsuz teşvikleri uygulamalı." uyarısında bulunuldu.

"Türkiye, Rusya için ölümcül ve tarihi bir tehdit"

Türkiye'nin geniş askeri teknolojik gücüne ve stratejik önemine de gönderme yapan gazete, Moskova'nın, Ankara'yı siyasi-stratejik yönelimini tersine çevirme arzusunun nedenini ise, "NATO'nun sağlam bir üyesi olan Türkiye, Rusya için ölümcül ve tarihi bir tehdit." sözleriyle açıkladı.

Rusya'nın "Türkiye'yi Batı'dan ayırmayı ve böylece Doğu Akdeniz'e bir deniz yolu açmayı umduğu"nu belirten Hill, ABD'nin, Rusya'nın yeniden yönelim için yarattığı teşvikleri ortadan kaldırmak ve Ukrayna'yı Kırım'ın kurtuluşunda desteklemek üzere jeopolitik durumu değiştirmesi gerektiğine de dikkat çekti.

KAYNAK: SABAH GAZETESİ

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