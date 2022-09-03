Selçuk Bayraktar’a “İBB’yi hortumladı” iftirası atan CHP’nin iha ve siha yalanı!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP'nin Selçuk Bayraktar aleyhine yürüttüğü karalama kampanyasını ve bu durumun etkilerini yorumladı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın “Selçuk Bayraktar’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3 Vakfı’nın İBB’den 41.1 milyon TL tutarında yardım aldı” iddiasında bulunmuştu. Daha sonrada İHA ve SİHA'lar ile ilgili SİHA Sezgin dedikleri Sezgin Tanrıkulu, "BAYRAKTAR adlı Silahlı İnsansız Hava Araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü. Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim." demişti.

''Terörist de olabilirler ancak silahları yok'' demişti

Terörle mücadelede aktif rol üstlenen SİHA'lardan rahatsız olan CHP'li Tanrıkulu'nun skandal sözlerinin ardından tepki göstermesi beklenen Kılıçdaroğu tam aksine Tanrıkulu'na sahip çıktı. SİHA'ların öldürdüğü teröristler ile ilgili, "Orada piknik yapıyorlardı, bazıları iş adamı, terör örgütüne destek olabilirler, terörist de olabilirler ancak silahları yok" demişti.

Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar'a gözükmeden bir tur yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'lar ile ilgili yaptığı skandal açıklamalarının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'ye katılarak teröre adeta destek verir nitelikte konuşmuş "İktidara geldiğimde 4 yılda terörü bitirmezsem siyaseti bırakacağım" iddiasını tekrarlayan Kılıçdaroğlu SİHA'lar tarafından öldürülen teröristlerin piknik yapmaya gittiğini, yanlarında silah olmadığını, öldürülenlerden bazılarının iş adamı olduğunu öne sürmüştü. Geçtiğimiz günlerde ise TEKNOFEST'e katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar'a gözükmeden bir tur yaptı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST KARADENİZ’i ziyaretini değerlendirerek, "Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ama maalesef talihsiz açıklamaları oldu" ifadelerini kullandı. Haklı mı haklı Selçuk Bayraktar için bugüne kadar neler neler söylediler, cizdiler, yazdılar... Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, HaberTürk'te Kübra Par'ın canlı yayınında soruları yanıtladı. "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, şunları söyledi:

"Her biri bu projeleri yok etmeye yeter"

"Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski ve dünyadaki liderliğini kaybetme riski bulunmak birlikte en ufak gevşeklik değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter.

Selçuk Bayraktar'a yapılan bu yalan ve karalamaları İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.

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