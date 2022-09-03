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HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı 'Efebey'in ilk yayınını dinledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da açılan ve adını verdiği 'Efebey' radyo kanalının ilk yayınını dinledi. Ferdi Tayfur'un üç parçası Devlet Bahçeli'ye armağan edildi.

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İsmi MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından verilen 'Radyo Efebey', 30 Ağustos'ta Adana Çukurova’da yayıma başladı.

İlk anons, "Türkmen beyimiz, MHP genel başkanımız, liderimiz ve Çukurova halkı için değerli hemşehrimiz Devlet Bahçeli, radyomuzun ismini özel olarak 'Radyo Efebey' koydu." denilerek Bahçeli için yapıldı.

Ferdi Tayfur'dan üç parça Devlet Bahçeli'ye armağan edildi

Program sırasında Ferdi Tayfur tarafından çalınan üç parça MHP lideri Devlet Bahçeli'ye armağan edildi.

Hayırlı olsun dileklerini iletti

Yapılan yayından memnun kaldığını belirten Devlet Bahçeli, radyo kanalına hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

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