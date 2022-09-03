Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yaparsanız yapın, bu milletin kardeşliğini bozamayacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "Geçmişte tecrübe ettiğimiz bayat senaryoları yeniden tedavüle sokmak istiyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı.

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Samsun'daki AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'nda, "Sorarlar aşk nedir? Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Öyle laf ola beri gele yok. Bölünmüş yol uzunluğunu 312 kilometreye kavuşturduk. Samsun'u hızlı tren hatlarına bağlayacak çalışmaları da yürütüyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alkış yağdı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Samsunlular, çok değerli dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu salonumuzdan Samsun'un tüm ilçelerine, mahallelerine, hanelerine muhabbetlerimi gönderiyorum. Samsun'a 2 yıl önce il kongremiz ve projemizin açılışı için gelmiştik. Salgın sonrası hasretin ardından Samsun'dayız. Siz gayretli neferlerle bir arada olma mutluluğu içindeyim. Sevdalara salonlara sığmayan dava arkadaşlarıma en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum.

Samsun'da kuruluşundan bugüne görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hizmet bayrağını yükseğe taşımak için gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım kazandırarak, ülkemizi güçlendirerek güvene layık olmaya çalışıyoruz. Gençler, 30 Ağustos zafer bayramımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutladık. Perşembe günü öğretmenlerimizin atamasını yaparak, görev yerlerine uğurladık. Pazartesi de Kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz. Salı günü de Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gideceğiz.

Bay Kemal sağolsun Teknofest'e turistik seyahat yapmış

Küresel ölçekli yaşanan sıkıntılara rağmen var gücümüzle çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce iftihar verici bir programa iştirak ettik. Türkiye'nin girişimcilik ruhu bu yıl Samsun'da. Türkiye'nin nerelere geldiğini görme imkanı bulduk. Bir zamanların CHP'sinin koyduğu takozlar kalkınca bu millet nelere muktedir onu gösterdik. Teknofest'i görüp de gururlanmamak elde değil. İktidara geldiğimizde yerli milli üretim yüzde 20'ydi şimdi yüzde 80. Bu durarak, yatarak olmuyor Bay Kemal çalışarak oluyor. Ama sağolsun Teknofest'e turistik seyahat yapmış. İnşallah ilham almıştır.

Baykar ürünlerini yetiştiremiyor

Teknofest, bu milletin son derece kısıtlı imkanlarla büyük bir destan yazdığını gösteriyor. Türkiye için hayal kuran tüm gençlerimiz ülkemizi her alanda şampiyonlar ligine taşıyor. Türkiye küresel ölçekte kendinden söz ettiriyor. Evlatlarımızı sinsi hesaplarına alet etmeye çalışan provokatörlere rağmen ülkemiz güven abidesi olarak göz dolduruyor. Baykar ürünlerini yetiştiremiyor. 3 sene sonraya gün veriyor. Bu başarılardan ülkemizi teknoloji çöplüğüne getirenlerin rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Şimdi hepsi geride. Hepsinin en güzelini yapar hale geldik.

Bu milletini kardeşliğini bozamayacaksınız

Türkiye'nin savunma sanayi yanında diğer alanlarda da bağımsız hale gelmesine tahammülleri yok. Hellalleşme diyor. Bu bir oyun. Hesaplaşma sözünün almasının gerisinde bu hazımsızlık var. Kimi şahsiyet fukaralarının partimizin kapısına kilit vurmasının gerisinde faşist kafayı hortlatma çabası vardır. Gençliğimiz yok diyenlere sesleniyorum, kendinize bakın. Bizler gençliğimizle gurur duyuyoruz. Gençliğimizle birlikte hedefe yürüyoruz. Diyorlar ki kadın teşkilatı yok, AK kadınlar hazır. Kadınlarımız gençlerimizle ana kadememizle beraber gümbür gümbür geliyoruz. Sayılı günleri iyi değerlendirecek İnşallah 2023'te de Cumhur ittifakı olarak sandıkları patlatacağız. Geçmişte tecrübe ettiğimiz bayat senaryoları yeniden tedavüle sokmak istiyorlar. Samsun'dan fitne tüccarlarına açıkça söylüyorum. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Bu milletini kardeşliğini bozamayacaksınız. Sinsi emellerinize ulaşamayacaksınız. Kimlerle kol kola girerseniz girin, gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz.

Toplam 43 milyar liralık yatırım yaptık

Bizim için esas olan milletin rızasıdır. Bu anlayışla çalışarak Samsun'da da büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Toplam 43 milyar liralık yatırım yaptık. 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Samsun-Sivas arasındaki seyahat süresini 5.5 saate indirdik. 9 baraj inşa ettik. 4 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. 14 ilçeyi doğalgazla tanıştırdık. 2023 imtihanını başarılı şekilde vererek, hizmet mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz. Gençlerimizden tempolarını biraz daha artırmalarını istiyorum. Hanım kardeşlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istirham ediyorum.