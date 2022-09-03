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Fenerbahçe - Kayserispor - CANLI YAYIN
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.Abone ol
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Fenerbahçe - Kayserispor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.
FENERBAHÇE 0-0 KAYSERİSPOR (İLK YARI)
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan Can, Joshua King, Pedro
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Thiam, Ramazan Civelek, Mensah, Campanharo, Gavranovic