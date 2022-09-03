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Fenerbahçe - Kayserispor - CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Kayserispor - CANLI YAYIN

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.

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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Fenerbahçe - Kayserispor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

FENERBAHÇE 0-0 KAYSERİSPOR (İLK YARI)

İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan Can, Joshua King, Pedro

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Thiam, Ramazan Civelek, Mensah, Campanharo, Gavranovic

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