MEB'e 40 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru yapacaklar bu tarihe dikkat
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez teşkilatı birimlerinde 40 sözleşmeli personel istihdam edecek.İlanın detayları ve başvuru şartlarına Resmi Gazete'den ulaşılabiliyor.Abone ol
Bakanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, MEB'e KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak, merkez teşkilatı birimlerinde görev yapacak 2 aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 8'i kadın 24 temizlik personeli ve 10 şoför olmak üzere toplam 40 sözleşmeli personel alınacak.
Başvurular e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden 12-16 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.
İlanın detayları ve başvuru şartlarına Resmi Gazete'den ulaşılabiliyor.