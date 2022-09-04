Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan iddialı çıkış: Biz kafaya koyduğumuz zaman başka kulüp bizden alamaz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bir şeyi kafaya koyduğumuz zaman kolay kolay başka kulüp o oyuncuyu bizden alamaz" dedi.

Abone ol

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo’nun sarı-lacivertli takıma katılacağı yönünde çıkan haberle ilgili de konuşan Başkan Ali Koç, şu ifadelere yer verdi:

"Hiç mi matematik, finans futbol dünyasından bir haber mi bu insanlar. Ronaldo’nun Türkiye’ye gelebileceğine inanmak gerçeklerden çok uzak bir yaklaşım. Devamlı bu oluyor. Taraftarın beklentisi yükseltiliyor. Olmayınca biz de yapamamışız konumuna geliyoruz.

"Başka bir kulüp o oyuncuyu bizden alamaz"

Başkan Koç, Fenerbahçe’nin arzuladığı bir oyuncuyu başka takımların kolay kolay alamayacağının altını çizerek, "Yanılmıyorsam 3 tane fazlamız var şu an. Tabi giden olacak. Transfer penceresi açık pek çok ülke var hala. Bazılarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Biz 'Alacağız edeceğiz, şununla görüşüyoruz' demeyiz. Aldığımız zaman da söyleriz. Biz bir şeyi kafaya koyduğumuz zaman kolay kolay başka bir kulüp o oyuncuyu bizden alamaz. Bunu da pek çok örneği var" açıklamasını yaptı.

"Hakemlere de federasyona da sabır göstermemiz lazım"



Hakemlere ve federasyonun yeni yapılanmasına sabır gösterilmesi gerektiğine değinen Koç, "Atamalara baktığımızda algoritmada bir gariplik var. Dünkü maçta da 2 açık penaltının verilmediği ifade ediliyor. Hakemlere de federasyona da sabır göstermemiz lazım. Ama ilk 4 haftada kırmızı bayrak olan konu söz konusu. İnşallah onu aşarız. Fenerbahçe’nin istediği adil yönetim, standart maçın oynama sürelerinin daha uzun olması. Büyük takımlara karşı Anadolu takımları ne kadar çok oyunda yatıyorlar. Topyekun bu kültüre son vermemiz lazım" diye konuştu.