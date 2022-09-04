Jorge Jesus'tan Batshuayi sözleri: En iyisiydi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Batshuayi, benim de çok iyi bildiğim ve özelliklerini beğendiğim bir oyuncu." dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Transfer sezonunun sonuna kadar başka bir transfer yapmayacağız. Yabancı kontenjanı dolu. Türkiye Ligi'nde buna uymamız gerekiyor. Fenerbahçe kadrosu tamamlandı. Ocak ayına kadar bu şekilde devam edeceğiz."

"Batshuayi en çok uyan oyuncuydu"

"Batshuayi, geçen sene Türkiye'de oynadı. Belçika Milli Takımı'nın santrforu, benim de çok iyi bildiğim ve özelliklerini beğendiğim bir oyuncu. 3 opsiyonumuz vardı forvet için. Batshuayi en çok uyan oyuncuydu. Özellikleriyle opsiyonlarımız arasındaki en iyisiydi."

"Dinamo Kiev maçı ile tekrar oynayacağız"

"Dinamo Kiev maçı ile tekrar oynayacağız. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde olması önemli. Güçlü bir gruptayız ama son 16'ya kalmak istiyoruz. Bizim bu seneki en önemli hedefimiz lig ama Avrupa'da da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz."