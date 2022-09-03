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TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Karar verildi

TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili hakim karşısına çıkan 2 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken diğer şüpheli hakkında 'konutu terk etmeme' şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Beykoz Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

2 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettikleri öğrenildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından C.U. ve O.G. "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Birine ev hapsi verildi, diğeri serbest bırakıldı

Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden C.U'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verirken, diğer şüpheli O.G'nin serbest bırakılmasına hükmetti.

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