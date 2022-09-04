EPDK 'Küresel enerji krizi' dedi! Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı'ndan elektrik zammı için bomba iddia

EPDK, elektrik zammının gerekçesinin 'Küresel enerji krizi' olduğunu savunurken, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş zamda üretim ve dağıtım yapan özel şirketlerin baskısının etkili olduğunu söyledi.

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Sputniknews'ten Osman Nuri Cerit'in haberine göre elektrikte mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 oranında artış yapılmasına ilişkin EPDK’nın açıklamasında zamma gerekçe olarak 'Küresel enerji krizi' gösterildi.

EDPK’dan yapılan açıklamada “ 'Küresel enerji krizi' olarak da yorumlanan bu süreçte neredeyse bütün hammadde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşanmış bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir” ifadelerine yer verildi.

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş Türkiye’deki elektrik zammının nedenin dünya genelindeki gelişmelerden ziyade, enerji politikalarındaki yapısal sorunlardan kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:

Türkiye’nin kendi enerji alanındaki yapısal problemleri var. Ülkenin enerjisini fosil yakıtlara, dışarıya bağımlı hale getiren enerji politikalarını tartışılması gerekiyor. Bunu yapan siyasi iktidarın kendisi. Dışa bağımlılığın artığını fosil yakıtlara bağımlılığın artığını görüyoruz. Özelleştireme politikaları sonrasında enerji üretimini büyük oranda, enerji tamamen özel sektöre devredildi. Bu tür enerji yapısı, bahsettiğimiz türden uluslararası dalgalanmalar yaşandığında topluma bir kamucu fiyatlandırma politikası yapma opsiyonunu ülkenin elinden alıyor. Bu alan özel sektöre devredildiği için ve enerji fiyatları anlık olarak özel sektörün hakimiyetindeki bir borsada belirlendiği için bahsedilen uluslararası problemlerde enerji kaynaklarındaki artış otomatik olarak vatandaşa yansıyor.”

‘Özel sektör olmasaydı dalgalanmalar vatandaşa yansımazdı’

Ulutaş “Özel sektör hem kendi karını maksimize etme düşüncesi ile zarar etmek istemiyor. Özelleştirmeler kapsamında aldıkları banka kredilerini ödemek için kamu üzerinden bir baskı yarattıklarını, kamu otoritesinin de buna boyun eğdiğini söyleyebiliriz. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artış bir etkendir ancak bu artışın son tüketiciye ve sanayiciye enerji zammı olarak yansımasının arkasında Türkiye’nin enerji alanındaki yapısal sorunlarının olduğunu görmek lazım. Bunlar olmasaydı yansımazdı, yansısa da daha az oranda yansırdı” ifadelerini kullandı.