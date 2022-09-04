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İşe geç gelme tartışması korkunç bitti! Patron dehşeti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İşe geç gelme tartışması korkunç bitti! Patron dehşeti

BALIKESİr’in Edremit ilçesinde bir kişi, işe düzensiz gelme yüzünden tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre, işveren Z.Ö. (39) ile yanında usta olarak çalışan M.K. (34) arasında işe geç gelme yüzünden tartışma yaşandı.

Telefonda yaşanan son tartışmanın ardından ustasının evinin önüne gelen Z.Ö. evinin önünde oturan M.K.’nın iddialara göre bıçak ile üzerine geldiğini görmesi üzerine arabada bulunan tüfek ile ateş açtı. Yaralanan M.K. çevredekilerin yardımıyla Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Z.Ö. ise Körfez Polis Merkez Amirliği’ne giderek teslim oldu.

Z.Ö. Edremit Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili tahkikat başlattı.

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