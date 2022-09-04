Gaziantep'te korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde bir aracın içerisinde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu. Çocuğun kayıp olarak arandığı öne sürüldü.Abone ol
Edinilen bilgiye, 2 yaşındaki S.D.'nin cesedi, evlerinin önünde park halinde bulunan aracın içerisinde ölü bulundu.
Çocuğun kayıp olduğu ileri sürülürken havasız kalması nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Çocuğun yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına defnedildiği öğrenildi.