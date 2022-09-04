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Gaziantep'te korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde bir aracın içerisinde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu. Çocuğun kayıp olarak arandığı öne sürüldü.

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Edinilen bilgiye, 2 yaşındaki S.D.'nin cesedi, evlerinin önünde park halinde bulunan aracın içerisinde ölü bulundu.

Çocuğun kayıp olduğu ileri sürülürken havasız kalması nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Çocuğun yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

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