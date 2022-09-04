Şamil Tayyar patladı! 'Ankara Kuşu'nun Beştepe ve AK Parti'de destekçileri var! Vallahi yeter temizlik şart'

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan olay çıkış. AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'la birlikte yakalanan 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar'la ilgili patladı. Oktay Yaşar'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, AK Parti Genel Merkezi ve belediyelerde Oktay Yaşar'ın destekçileri olduğunu belirten Şamil Tayyar, "Vallahi yeter. Bir dip temizliğe ihtiyaç var" dedi.

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AK Parti Milletvekili Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış ancak dün tekrar gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Ünsal Ban gözaltına alınırken, yanında bulunan 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar da gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Ankara Kuşu isimli hesaptan, Ünsal Ban'ı aklayacak paylaşımlar yapılınca, AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan çok sert bir çıkış geldi.

Vallahi yeter, bir dip temizliği şart!

Şamil Tayyar, AK Parti içinden kulis haberler veren 'Ankara Kuşu' isimli hesap için, "Oktay Yaşar’ın operasyonel Ankara Kuşu hesabı, sadece muhalifler değil içeriden de korunan bir hesap. Gebze’den Ankara’ya getirip yerleştirdiler, hem genel merkez hem belediyeler hem külliyeden destekçileri var. Vallahi yeter. Bir dip temizliğe ihtiyaç var" paylaşımı yaptı.

Öttükçe ipini elinde tutanlara vuracağım!

Şamil Tayyar daha sonra da "FETÖ’den yargılanmış kuş kisveli operasyon çocuğu, muhatabım değil. Hangi amaçla, kimlerin komutuyla AK Parti’de operasyona kalkıştığını iyi biliyorum. Öttükçe, ipini elinde tutanlara vuracağım. Bedel ödedim, yine öderim, bu kez o alçakların yanına kâr kalmayacak." diye gözdağı verdi.

Ünsal Ban Ankara Kuşu'na ne anlattı?

Ankara Kuşu isimli hesaptan Ünsal Ban ile yaptığı görüşme ve gözaltına alınışıyla ilgili ise şu paylaşımlar yapıldı:

- Tanımadığım numaralardan telefonlar alıyordum. Telefon açanlar ısrarla oturalım diyorlardı. Haberler çıkınca açıkçası biraz tedirgin oldum. 2-3 günlüğüne Muğla’daki yazlığıma tatile gitmek üzere yola çıktım. Yolda gözaltına alındım.

- Muğla’dan Ankara’ya getirildim. Hiçbir zorluk veya şiddete maruz kalmadım. Eşim Zehra Hanım’ın özel görüntülerini yaymak ve şantaj iddiasıyla suçlandım. 5 gün gözaltında kaldım. Görüntüleri şantaj amaçlı çekmedim. Böyle bir şeyi asla yapmam kendisi de biliyor.

- Ailesi ve arkadaşları geldiği için çok fazla konuşamadık. Bahçede oturuyorduk daha sonra polis hakkında mahkeme kararı olduğunu söyledi. Önce emniyet, daha sonra sağlık kontrolü ve adliye.. Yanındaydım, hakkımda hiçbir yasal işlem yapılmadı. 20 dakika falan emniyette kaldım.