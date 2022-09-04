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Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK! o isim forma giyemeyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK! o isim forma giyemeyecek

 Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.

Gaziantep FK ile 7. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 7. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

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