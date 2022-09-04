Yemek sonrası elinizde soğan kokusu kalıyorsa bu önerileri mutlaka deneyin

Günlük hayatınızda bazı kokular sizi rahatsız edebilir. Bu kokuların bazıları yıkama ile geçse de bazıları kalıcı olabiliyor. İşte sizi rahatsız eden bu kötü kokulardan kurtulma yöntemleri...

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Ayakkabı kokusundan elimizde kalan soğan kokusuna kadar günlük yaşantımızda bazı kokular bizi rahatsız edebiliyor. Bu kokular yıkama ile geçmediği takdirde rahatsızlık derecesi daha da ileriye taşınabiliyor işte sizi rahatsız eden tüm kokulardan pratik şekilde kurtulma yöntemleri.

Karbonat, antiseptik özelliği sayesinde ortamda bulunan kötü kokuları kolaylıkla bitirebilir. Hangi kötü kokudan nasıl kurtulabileceğinize dair geliştirilen farklı ipuçları, karbonat sayesinde en etkili yönteme dönüşüyor. İşte karbonatı etkili şekilde kullanabileceğiniz birbirinden farklı noktalar…

Tuvalet kokusu

Ne kadar temizlense de bir türlü geçmeyen kokular problem yaratabilir. En fazla istenmeyen kokunun oluştuğu noktalardan biri olan tuvalet, gerekli temizliğin beraberinde karbonat ile ferah bir ortama da kavuşabilir. Bunun için bilhassa temizlenmesi gereken alanları temizledikten sonra karbonatı üzerine dökün ve kabarmasına imkan verin. Yaklaşık 1 saat bekledikten sonra karbonat dökülmüş yerleri güzelce temizleyin.

Gider kokusu

Borulardaki artıklar veya yeterli olmayan temizlik sonucunda meydana gelebşlecek gider kokusu, aslında basit bir yöntemle çözülebilir. Haftada birkaç kez kokuların geldiği gidere iki yemek kaşığı karbonat dökün sonrasında bir saat bekleyin. Üzerine sıcak su dökün. Bu sayede giderlerdeki kokuya neden olan bakteriler ortadan kalkarak banyo ve mutfak ortamlardaki temiz havaya yeniden kavuşabilirsiniz.

Ayakkabı kokusu

Ayakkabılar, gün boyunca içerisinde kapalı kalan ayakların havasız bir ortamda bakteri üremesi ile birlikte oldukça kötü kokular meydana getirebilir. Bulunan ortamlarda da rahatsız edici kokuların yayılmasına neden olan bu problemi, karbonatla çözebilirsiniz. Kokan ayakkabılara bir çay kaşığı kadar karbonat döktükten sonra birkaç saat bekleyin ve sonrasında yıkayın. Antiseptik özelliği taşıyan karbonat, ayakkabıdaki kokuları ortadan kaldıracaktır.

Buzdolabı kokusu

Karbonat, temiz bir hava için gerekli olan kokusu ile ortamı kolaylıkla temizler. Bunu yapabildiği bölgelerden bir diğeri, buzdolabıdır. Yemekler, meyveler veya çeşitli sosların neden olduğu buzdolabı kokusunu ortadan kaldırmanın en iyi yolu, bir kase içerisine aldığınız karbonatı bir gece boyunca buzdolabında bekletmektir. Bu sayede buzdolabındaki istenmeyen o kokuyu yok edebilirsiniz.

Elde kalan soğan kokusu

Soğan, birçok yemeğe kattığı lezzet ile vazgeçilmez sebzelerden biri olarak kullanılsa da elde neredeyse hiç çıkmayacak gibi kalan kokusu, birçok kişiyi rahatsız edebiliyor. Fakat bu kokudan kurtulmanın oldukça basit bir yöntemi bulunuyor. Karbonat karışımlı suda ellerinizi yıkamanızın ardından eşmeden akan su ile ellerinizi durulayın. Bu sayede soğan kutusundan akikalar içinde kurtulabilirsiniz.