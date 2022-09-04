İzel, sahnede aniden fenalaşıp yere yığıldı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

İzel Çelik Ercan, Poll Production düzenlediği bir organizasyonla dün akşam Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu. Konserde keyifli dakikalar yaşandı. Fakat son 10 dakikasında İzel, sahnede bir anda fenalaştı, bayıldı ve yere yığıldı. İzel'in yardımına, Çelik ve Ercan Saatçi koştu.

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'Özledim', 'İşte Yeniden' ve 'Dönmelisin' gibi şarkılarla 90’lı yıllara damga vuran, en popüler ve en çok dinlenen şarkı gruplarından biri olan İzel-Çelik-Ercan, 31 yıl aradan sonra Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi'nde tekrar bir araya geldi ve sevenleriyle buluştu.

Konserde fenalaşıp baygınlık geçirdi

25 Ağustos'ta Kuruçeşme Açıkhava'da ilk konserlerini veren muhteşem müzik grubu, dün akşam Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi’nde hayranlarının ve sevenlerinin karşısına çıktı. Konserde çok keyifli anlar yaşandı. Şarkılar söylendi, söylenen şarkılara eşlik edildi. Fakat konserin sonlarına yaklaşıldığında İzel, sahnede aniden kendinden geçti. Fenalaşınca arkasına dönüp 'elimi tut' diye seslendi. Daha sonra İzel birden bayılıp yere yığıldı ve korku dolu anlar yaşandı.

Konser sırasında İzel’in baygınlık geçirmesi, orada bulunan herkesi çok korkuttu. Konserin bitmesine son 10 dakika kala, şarkısını seslendirdiği sırada baygınlık geçiren İzel Çeliköz'ün yardımına, sahne arkadaşları Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi hemen koştu. Arkadaşlarının desteği sayesinde İzel, yere sertçe düşmekten son anda kurtuldu.

Doktorlar müdahale etti

O korku dolu anlar İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen bir seyirci tarafından, cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. Fenalaşıp bayılmasının ardından hızlı bir şekilde kulise götürülen 53 yaşındaki sanatçıya, doktorlar orada hemen müdahale etti.

İzel’in, Babadağ Teleferik bölgesindeki konserinden önce yemek yemeyi ihmal ettiği ve bu sebepten dolayı da şeker ve tansiyonunun sahnede aniden düştüğü, yüksek rakımdaki oksijenin de vermiş olduğu etkiyle bayıldığı tespit edildi ve öğrenildi.

Sağlık durumu

İzel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzel kimdir?

İzel, 29 Nisan 1969 tarihinde Yalova'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından mezun oldu, üç telli kemençe eğitimi aldı. Okul ve cemiyet korolarında yer aldı. Müzik dünyasına 1987 yılında Maksim Gazinosu'nda solistlerin arkasında kemençe çalarak adım attı. Eurovision Türkiye elemelerine ilk olarak 1989'da Neco'nun seslendirdiği "Fora Fora" (sonradan Neco'nun aynı yıl çıkan "Hayallerimi Bırak" albümünde yer aldı) şarkısında Neco'ya vokalist olarak eşlik etti. 1990'da bu kez tek başına "Selam Yabancı" şarkısıyla elemelere katıldı ve 1 puanla sonuncu oldu. Nihayet Türkiye'yi, 1991 senesinde, İtalya'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Can Uğurluer ve Reyhan Karaca ile birlikte seslendirdiği İki Dakika adlı şarkı ile temsil etti. İzel, 1994 senesinde Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Burak Kut, Ercan Saatçi, Ferda Anıl Yarkın, Hakan Peker ve Seden Gürel'le beraber seslendirdiği ve müziğini yaptığı Biz Hep Böyleyiz şarksıyla birincilik ödülünün sahibi oldu. Bu arada Grup Vitamin'in 1990-1991 arasındaki ilk kadrosunda yer aldı ve grubun ilk albümünde bulunan "Bol Vitamin", "Bir Derste" ve "Özgün Müzik" şarkılarında vokal yaptı.