CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Milletin kayıtsız şartsız egemenlik isteğini ve mücadele kararlılığını simgeleyen Sivas Kongresi'nin 103. yılında; başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."