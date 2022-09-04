BIST 3.223
DOLAR 18,20
EURO 18,12
ALTIN 1.002,68
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Milletin kayıtsız şartsız egemenlik isteğini ve mücadele kararlılığını simgeleyen Sivas Kongresi'nin 103. yılında; başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Hepsini kayıt etmişler! Tekirdağ'da fuhuş operasyonu
Hepsini kayıt etmişler! Tekirdağ'da fuhuş operasyonu
Yemek sonrası elinizde soğan kokusu kalıyorsa bu önerileri mutlaka deneyin
Yemek sonrası elinizde soğan kokusu kalıyorsa bu önerileri mutlaka deneyin
'PKK'nın 'Bedirhan Abi'si öldürüldü! MİT'ten Sincar'da nokta operasyon
'PKK'nın 'Bedirhan Abi'si öldürüldü! MİT'ten Sincar'da nokta operasyon
Çalışmayı en çok seven o 4 burç açıklandı! Bu burçlar arı gibi çalışıyor
Çalışmayı en çok seven o 4 burç açıklandı! Bu burçlar arı gibi çalışıyor
Filistin'de İsrail casusu 2 Filistinli ile 3 katil idam edildi
Filistin'de İsrail casusu 2 Filistinli ile 3 katil idam edildi
İzel, sahnede aniden fenalaşıp yere yığıldı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
İzel, sahnede aniden fenalaşıp yere yığıldı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Gaziantep'te korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
Gaziantep'te korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK! o isim forma giyemeyecek
Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK! o isim forma giyemeyecek
Şamil Tayyar patladı! 'Ankara Kuşu'nun Beştepe ve AK Parti'de destekçileri var! Vallahi yeter temizlik şart'
Şamil Tayyar patladı! 'Ankara Kuşu'nun Beştepe ve AK Parti'de destekçileri var! Vallahi yeter temizlik şart'
İşe geç gelme tartışması korkunç bitti! Patron dehşeti
İşe geç gelme tartışması korkunç bitti! Patron dehşeti