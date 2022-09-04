Göğsünüzde ağrı ve dolgunluk varsa dikkat! Memede dolgunluk hissi ve duyulan ağrının sebebi açıklandı

Memede dolgunluk ve ağrı hissinin farklı nedenleri olsa da en can sıkıcı olanı meme kanseri... Göğüs ağrısı veya mastalji sık görülen bir sorundur. Memede dolgunluk hissinin hormonal değişiklikler, yanlış sütyen kullanımı ve enfeksiyonlar dahil olmak üzere birçok olası başka sebebi de vardır. Sizin için bu yazıyı derledik...

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Kadınlarda meme ağrısı ve dolgunluk hissi nedir?

Tıpta mastalji olarak adlandırılan meme ağrısı; farklı birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkar. Hepsinin yanında adet döngüsünün bir parçası olarak da kendisini gösterebilir. Şiddeti ve görülme sıklığına bağlı olarak farklı hastalıkların da bir belirtisi olma ihtimali vardır.

Pek can sıkıcı olan meme kanseri ihtimali de maalesef ki bu ihtimallerin arasında yer almaktadır. Her meme kanseri kötü huylu değildir. Çoğu memedeki kistlerin iyi huylu olduğunu ve kanser olmadığını bilmek önemlidir. Kanser olmayan meme tümörleri anormal büyümelerdir. Memenin dışına yayılmazlar. Hayatı tehdit etmezler ancak bazı iyi huylu meme kitleleri bir kadının meme kanserine yakalanma riskini artırabilir. Bundan dolayı belli ve düzenli aralıklarla kontrole gitmek gerekir.

Memede ağrı nasıl olur?

Meme ağrısı; birden çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi etkisi de söz konusu faktörlerin ciddiyetine göre değişir. İŞte meme ağrısının bazı sebepleri...

Hormonal sebepler

Adet gören veya hormon tedavisi alan kadınlarda meme ağrısı sıklıkla görülebilir. Bu durum, göğüslerindeki doku hormonlara verdiği tepki neticesinde olur. En sık görülen hormonal meme ağrısı, adet öncesi östrojen seviyesindeki artıştan kaynaklı olarak görülüyor. Pek çok kadın, regl olana kadar ve bazen de tam o esnada hassasiyet veya ağrı yaşar.

Meme kanseri

Çağımızın en can sıkıcı hastalıklarının biri olan meme kanseri de kendisini meme ağrısı ve memede dolgunluk hissi gibi belirtilerle gösterebilir. Ancak şu bilinmelidir ki, kanser denilince akla gelen kötü şeylerin büyük bir kısmı yanlıştır. Günümüzde meme kanserinin çok etkili tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

Diğer sebepler

- Süt kanalları ve özellikle süt bezlerinde ortaya çıkan enfeksiyon ve tıkanıklık gibi durumlar

- Emzirmeye ve uygun olmayan kıyafet kullanımının ortaya çıkardığı meme yaraları

- Memelerin boyutunun büyük olması

- Kısırlık tedavisi sırasında kullanılan bazı ilaçlar

- Hastanın geçmiş yıllarda meme ameliyatı geçirmiş olması

Meme ağrısı ve şişkinlik için ne yapmak gerekir?

Memede dolgunluk hissi ve ağrı şikayeti olanların her şeyden önce en yakın sağlık kuruluşuna giderek muayene olmaları gereklidir. Ultrason ve mamografi incelemesi gerçekleştirilir. Bu ve uygulanacak diğer yöntemler sayesinde hastanın meme dokusunda herhangi bir kitlenin olup olmadığı tespit edilir. Kitleye rastlandığı takdirde şüphe uyandırırsa, kitleden bir parça alınarak patoloji laboratuvarına gönderilir. İyi veya kötü huylu olduğuna dair inceleme ve tespit yapılır.

Adet döngüsüne bağlı olarak ortaya çıkan meme ağrısı için ise herhangi bir tedaviye gerek yoktur.