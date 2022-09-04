CHP lideri Kılıçdaroğlu: Saray'ın bir kısmı israf müzesi olacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Evet, 'Sabredin' diyorum. Ben sizden özel olarak 'Gelin CHP’ye oy verin' gibi bir talepte bulunmuyorum, ama sizden şunu istiyorum: Sandığa gidin, vicdanınızın sesini dinleyin, doğru partiyi bulacaksanız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olması durumunda da Çankaya'da kalacağını söyledi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'den İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. "Ne için sabredeceğiz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Toplumun tahammül sınırları çok zorlandı. Devlet memurundan işçisine, çiftçisinden sanayicisine herkes şöyle veya böyle biraz çekinerek şikayet ediyor. İktidar da sürekli olarak bu kişileri tahrik etmek için sinir uçlarına dokunuyor. İstiyor ki bir kavga çıksın, bir gerilim olsun. O gerilim doğal olarak insanları başka bir yere yöneltiyor ve insanların sağlıklı karar almalarını engelliyor. İktidar da bunun farkında.

Sosyolojik bir gerçek bu aynı zamanda. O nedenle biz toplumun biraz sabretmesini istiyoruz. Biz toplumu kutuplaştırmadan ve her görüşten insanı düşünerek sandığa gidebileceği, vicdanının sesini dinleyebileceği bir ortamı yaratmak istiyoruz. Evet, “sabredin” diyorum. Ben sizden özel olarak “Gelin CHP’ye oy verin” gibi bir talepte bulunmuyorum, ama sizden şunu istiyorum: Sandığa gidin, vicdanınızın sesini dinleyin, doğru partiyi bulacaksanız. Arzumuz güzel bir gelecek inşa etmek ve herkesin düşüncesini ifade edebileceği ortamı yaratmak.

"Sarayın bir kısmı israf müzesi olacak"

"Diyelim Cumhurbaşkanı oldunuz, sarayda mı kalacaksınız? Saray ne olacak? Ne sergileyeceksiniz orada?" sorusuna CHP lideri, "Hayır, Çankaya’da kalacağım.Bir eğitim kurumuna verebiliriz. Bir kısmını ‘İsraf Müzesi’ yapabiliriz. O kadar büyük israf var ki, hepsinin belgesi sergilenecek. Devleti yönetenin israftan kaçınması lazım. Bir de kendilerine dindar diyorlar." cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu hayatında israfın olmadığını dile getirdi.