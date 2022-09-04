Kilo problemi yaşayanlara müjdeli haber! Yeşil çayın içine bunları ekleyerek 1 haftada 4 kilo verin

Yeşil çay, diyet listelerinde çok sık yer alır. Hızlı kilo vermeyi sağlayan ve vücutta biriken ödemi kısa sürede atmanızı sağlayan yeşil çay yağ yakımına yardımcı olur. Metabolizmayı harekete geçiren yeşil çayı farkı şekillerde tüketebilirsiniz. Bahsettiğimiz şekilde içerseniz 1 haftada 4 kilo verebilirsiniz. Bakın o yöntem nasıl...

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Yeşil çayın, saymakla bitmeyecek faydaları var. Hem vücut sağlığına hem de zayıflama süreçlerine katkısı sebebiyle yeşil çay severek tüketiliyor.

Kısa sürede kilo vermek istiyorsanız yeşil çayı tarçınla birlikte tüketmeniz öneriliyor. Yeşil çayın içerisinde tarçın ekleyerek tükettiğinizde metabolizma hızınıza bağlı olarak 1 haftada 4 kilo verebilirsiniz. İşte tığ gibi incecik olmak için uygulayacağınız yeşil çay tarifi...

Yeşil çayın faydaları

- Yeşil çay çok önemli bir antioksidan deposudur.

- İçerisinde bol miktarda C vitamini bulunur ve vücudunuzun bağışıklığını güçlendirir.

- Yeşil çay içerdiği kafein canlılık verir, yorgunluğunu gidermeye yardımcıdır.

- Yağ yakıcı etkisiyle kilo kontrolü sağlamanıza destek olur.

- Tok tutar ve besin tüketiminin azaltılmasını sağlayarak obezitenin oluşumunu engeller.

- Yeşil çay ağız kokusunu giderir.

- Kan şekerinin düzenlenmesine olur.

- Kolestrolü azaltır.

Yeşil çay zayıflatır mı?

Yeşil çay, kalorisi en düşük ve en çok tok tutan bitki çayları arasında yer alır. Kilo vermeye olan mucizevi etkisi sayesinde diyet listelerinde mutlaka yeşil çay bulunur.

Yeşil çayın içerisinde bulunan kafein ve kateşin adlı maddeler metabolizmanızı hızlandırır ve yağ yakımına yardımcı olur. Bu sayede kilo verme süreçlerini hızlandırır. Zengin antioksidan içeriği sayesinde yağları çok hızlı yakar.

Tarçınlı karanfilli yeşil çay

Yeşil çayı tarçın ve karanfille birlikte tüketmeniz kilo verme sürecinizi hızlandırır. Tarçın ile demlenen yeşil çay insülin direncini düşürür.

Tatlı ve açlık krizlerini ortadan kaldırır. Hem fiziksel ve psikolojik sağlığınızı hem de kilonuzu korumak için tüketebileceğiniz bu çay karışımı metabolizmanızı hızlandıracak ve ciddi derecede ödem ve toksin maddeleri atmanıza yardımcı olur.

Tarçınlı karanfilli yeşil çay nasıl yapılır?

Kilo vermek için tarçınlı yeşil çayı evde çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Sadece bu çayı tüketerek zayıflamak mümkün olmaz. Bu çayı tüketirken mutlaka beslenmenize ve hareket etmeye dikkat etmeniz gerekir. Her gün egzersiz ya da yürüyüş yaparak aldığınız kalorileri harcamanız gerekir. Eğer düzenli olarak kullandığınız bir ilaç ya da kronik rahatsızlığınız varsa bir doktora danışmadan bu karışım çayı tüketmeyin.

- 1 çorba kaşığı yeşil çay 1 adet çubuk tarçın 5-6 adet karanfili sıcak suyun içerisinde kaynatın.

- Kaynadıktan sonra 5 dakika demlenmeye bırakın.

- Her gün 1 ya da 2 fincan tüketirseniz sonuçlarını gözlerinizle görürsünüz.