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LPG'ye indirim benzin ve motorine ise zam var! İşte indirimli ve zamlı fiyatlar

LPG'ye indirim benzin ve motorine ise zam var! İşte indirimli ve zamlı fiyatlar

Araç sahiplerine bir iyi iki de kötü haber geldi. LPG'ye yarından itibaren 41 kuruş indirim geliyor, benzin ve motorine ise zam var. Benzin 56 kuruş, motorin ise 69 kuruş zamlanacak. İşte indirimli ve zamlı benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye ve dalgalandırmaya devam ediyor. LPG'ye yarından itibaren 41 kuruş indirim geliyor, benzin ve motorine ise zam var.

Benzine 56, motorine 69 kuruş zam

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zamlanacak.

LPG'ye 41 kuruş indirim geliyor

Öte yandan, otogazın litre fiyatına yarın gece 41 kuruş indirim gelecek. 2 Eylül Cuma gecesi litre fiyatında benzine 1,50 TL, motorine ise 2,42 TL indirim gelmişti.

Yeni fiyatlar ne olacak? 

- Yarın geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,22 TL’ye, Ankara’da 19,35 TL’ye, İzmir’de 19,34 TL’ye yükselecek.

- Yarın geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,16 TL’ye, Ankara’da 25,27 TL’ye, İzmir’de 25,30 TL’ye yükselecek.

- Yarınki indirimle birlikte LPG fiyatı İstanbul'da 10,84 TL'ye, Ankara'da 10.96 TL'ye, İzmir'de ise LPG: 10.63 TL'ye gerileyecek. 

Fiyatlar ilçe bazında değişiklik gösterebiliyor... 

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